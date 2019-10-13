شؤون فلسطينية

صور: سلطة البيئة تسلم غزال الجبل الفلسطيني لحديقة الحيوانات الوطنية في قلقيلية

صور: سلطة البيئة تسلم غزال الجبل الفلسطيني لحديقة الحيوانات الوطنية في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطة جودة البيئة غزال الجبل الفلسطيني لحديقة الحيوانات الوطنية التابعة لبلدية قلقيلية، وذلك بعد ضبطه ومصادرته من أحد المواطنين من خلال شرطة البيئة في الخليل.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم بان تسليم الغزال ضمن اتفاق بين سلطة جودة البيئة والحديقة الوطنية للعناية بغزال الجبل الفلسطيني وذلك من اجل الايواء وتقديم الرعاية اللازمة والاكثار في الاسر لزيادة اعدادها والقيام بتأهيلها ومن ثم اطلاقها في البرية الفلسطينية لتعويض النقص الحاصل في البيئات الطبيعية في مناسبات بيئية ووطنية وذلك وفقا للأصول القانونية والفنية العلمية المتعارف عليها.

وبينت بان اعداد الغزلان في تناقص كبير بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تدمير الموائل الطبيعية لها من خلال مواصلة الاستيطان في المناطق الجبلية والطبيعية، بالإضافة الى الصيد الجائر والتوسع الانشائي والاحتطاب.

وأكدت سلطة جودة البيئة على انها ستواصل حملاتها التفتيشية والرقابية لضبط الطيور والحيوانات البرية لحمايتها والحفاظ على التنوع الحيوي الفلسطيني مشددة بانه وفقا للمادة رقم 41 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 م، يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والأسماك المحددة باللائحة
التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.

ودعت سلطة جودة البيئة الى أهمية التبليغ عن مثل هذه الحالات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في محافظات الوطن او مع شرطة البيئة او من خلال الاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 .

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