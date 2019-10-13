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قطر تُوضح أسباب تحفظها على بيان الجامعة العربية بشأن سوريا

قطر تُوضح أسباب تحفظها على بيان الجامعة العربية بشأن سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الحكومة القطرية، تعليقاً رسمياً على تحفظها على بيان صدر أمس السبت، عن اجتماع طارئ عقدته جامعة الدول العربية، بشأن العملية العسكرية التركية الجديدة شمال شرقي سوريا.

ودافع مدير المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على حسابه عبر (تويتر)، عن قرار الدوحة التحفظ على البيان الذي "أدان العملية التركية ووصفها بأنها عدوان واحتلال لأراضي دولة عربية"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وقال الرميحي: "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية "نبع السلام" التركية في شمالي سوريا هو قرار سيادي لكل دولة".

وكانت تركيا، أعلنت أن الجانب القطري، أبدى دعمه للعملية في مكالمة هاتفية جرت بين وزيري دفاع البلدين خلوصي آكار، وخالد بن محمد العطية.

وتعرضت أنقرة في الأيام الأخيرة لانتقادات عربية ودولية واسعة على خلفية هجومها الجديد على المقاتلين الأكراد في شرق الفرات بسوريا.

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