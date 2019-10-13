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دولي

مقتل 18 يابانياً وفقدان آخرين جراء إعصار ضرب طوكيو

مقتل 18 يابانياً وفقدان آخرين جراء إعصار ضرب طوكيو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن 18 شخصاً قتلوا، في حين اعتبر 13 شخصاً في عداد المفقودين، بعد أن أصاب أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود العاصمة طوكيو بالشلل لفترة وجيزة، متسبباً في فيضان أنهار وانقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون منزل.

وألغت السلطات التحذيرات من الأمطار والفيضانات في منطقة كانتو، بعد أن هدأت طوكيو قبل الفجر مع اتجاه الإعصار هاجيبيس نحو الساحل الشمالي الشرقي لليابان، وسارع المسؤولون لتقييم الأضرار، حيث بدأ إلغاء تحذيرات لمناطق إلى الشمال من العاصمة، وفق (روسيا اليوم). 

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار نحو البحر، مساء اليوم، بعد أن شق طريقه باتجاه جزيرة هوكايدو في شمال البلاد، فيما عقد رئيس الوزراء شينزو آبي اجتماعاً طارئاً للوزراء المعنيين، وأرسل الوزير المسؤول عن إدارة الكوارث إلى المناطق الأكثر تضرراً.

وقال آبي: "ستبذل الحكومة كل ما بوسعها للتعاون مع الوكالات المعنية لإعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن"، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن الحكومة شكلت أيضاً فريق عمل للتعامل مع الأضرار.

وذكرت الحكومة، أنها أرسلت نحو 27 ألفاً من قوات الدفاع الذاتي وعمال الإطفاء والشرطة وخفر السواحل لإنقاذ العالقين في مقاطعة ناجانو بوسط البلاد وغيرها.

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