الحسيني يُحذر من دعوة أردان بوجوب تغيير الوضع القائم في الأقصى



ودعا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إلى التصدي لهذه الدعوة الخطيرة التي تحتاج إلى وقفة استثنائية، مؤكداً أنها تأتي في سياق لغة البلطجة، التي تعتمدها سلطات الاحتلال؛ لتطبيق سياسات ظالمة.

رام الله - دنيا الوطنحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، من دعوة ما يسمى بوزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد أردان، بوجوب تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى؛ ليتمكن اليهود من الصلاة هناك.