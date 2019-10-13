الحسيني يُحذر من دعوة أردان بوجوب تغيير الوضع القائم في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، من دعوة ما يسمى بوزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد أردان، بوجوب تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى؛ ليتمكن اليهود من الصلاة هناك.
ودعا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إلى التصدي لهذه الدعوة الخطيرة التي تحتاج إلى وقفة استثنائية، مؤكداً أنها تأتي في سياق لغة البلطجة، التي تعتمدها سلطات الاحتلال؛ لتطبيق سياسات ظالمة.
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، من دعوة ما يسمى بوزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد أردان، بوجوب تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى؛ ليتمكن اليهود من الصلاة هناك.
ودعا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إلى التصدي لهذه الدعوة الخطيرة التي تحتاج إلى وقفة استثنائية، مؤكداً أنها تأتي في سياق لغة البلطجة، التي تعتمدها سلطات الاحتلال؛ لتطبيق سياسات ظالمة.
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