بوتين للفصائل الفلسطينية: التحدث من مواقف مختلفة يُضعف موقفكم العام





وكانت العاصمة الروسية موسكو، استضافت حواراً فلسطينياً ضم عشرة فصائل، بينهم حركتا فتح وحماس، واستمر يومين، فشل فيه الفرقاء الفلسطينيون في التوصل إلى صيغة مشتركة، والتوقيع على بيان مشترك.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد: إنه ينبغي إعادة الوحدة الفلسطينية، لأن التحدث من مواقف مختلفة يضعف الموقف الفلسطيني العام.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال بوتين في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية: "نحن ننطلق من ضرورة تنفيذ خطة (حلّ الدولتين) وإقامة الدولة الفلسطينية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأشار الرئيس الروسي إلى أن تفاصيل المقترحات ضمن ما يسمى بـ (صفقة القرن) ما تزال مبهمة، وواشنطن لم تقدمها بعد للرأي العام.