بعد انتهاء محكوميته.. الاحتلال يُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير عمر الجعبري

الأسير عمر الجعبري

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت أمر اعتقال إداري تعسفي لمدة أربعة أشهر بحق الأسير عمر كامل الجعبري (30 عاماً) من بلدة اليامون غرب مدينة جنين، وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة سبعة شهور.



وأوضحت الهيئة، أن الأسير الجعبري معتقل منذ تاريخ 4 نيسان/أبريل 2019، وكان من المفترض الإفراج عنه اليوم، لكن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحقه لمدة أربعة شهور، على أن تبدأ مدة الاعتقال بتاريخ اليوم، وتنتهي بتاريخ 12 شباط/ فبراير 2020.