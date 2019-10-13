هنية يُشيد بمساهمة مصر في التخفيف عن معاناة المواطنين والجرحى بغزة





جاء ذلك، خلال استقباله، مساء أمس رئيس وأعضاء الوفد الطبي المصري، المتواجد في قطاع غزة؛ لإجراء عمليات جراحية دقيقة.



واعتبر هنية وصول الوفد مؤشرًا مهمًا على الدور المصري الإقليمي العربي، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المصرية في المسارات المختلفة؛ لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني، كما نقل موقع حركة (حماس) على الإنترنت.



وفي ختام اللقاء/ كرّم هنية طاقم الأطباء المصري، على جهودهم مع الجرحى الفلسطينيين.









رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، بدور مصر وجهودها في مساعدة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ومساهمتها في التخفيف من معاناة المواطنين والجرحى.