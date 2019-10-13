بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

وقالت الوزارة إن السفر للمتبقين من الحافلة الحادية عشرة، بالإضافة إلى الحافلتين، الثانية عشرة، والثالثة عشرة، من كشف (10/2).وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.