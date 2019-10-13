بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين.
وقالت الوزارة إن السفر للمتبقين من الحافلة الحادية عشرة، بالإضافة إلى الحافلتين، الثانية عشرة، والثالثة عشرة، من كشف (10/2).
وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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