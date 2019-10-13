العميد عبد الله للمتقاعدين العسكريين: نحن نعتبركم من خيرة أبناء شعبنا وثورتنا





وفي خضم الاحتفال القى القائد العسكري والتنظيمي لحركة فتح في منطقة صور العميد توفيق عبد الله كلمة، وكانت كالتالي وفق ما وصل "دنيا الوطن".



ينعقد مؤتمركم في ظل ظروف معقدة وقضيتنا تمر بأخطر مراحلها منذ العام 1948 فالادارة الامريكية مصرة على تصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع ترامب الذي بدأ بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ثم وقف المساعدات عن السلطة و(أونروا) بهدف شطب حق العودة ثم شرعنة الاستيطان.



وإن ذلك مخالف لقرارات الشرعية الدولية ومعطيا" الغطاء للعدو بالامعان في الاعتقال والاغتيال والاعتداء على المقدسات واقرار قانون القومية اليهودية العنصري وتهويد القدس والتهديد بضم الاغوار واجزاء من الضفة الغربية.



تابع عبد الله : لكن شعبنا الفلسطيني وقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يتصدى لهذه المؤامرات بكل شجاعة وصلابة مؤكداً" أنه لا سلام ولا استقرار ولا أمن في المنطقة والعالم الا بانتهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.



وأضاف عبد الله : سيواصل شعبنا نضاله ومقاومته حتى تحقيق اهدافه وهذا يتطلب الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ، حتى نتفرغ جميعا" لمواجهة العدو وافشال مخططاته و كافة المؤامرات التي تستهدف حق العودة ومنها الدعوات المشبوهة للهجرة الجماعية ونقل خدمات الاونروا الى مفوضية اللاجئين التي تتساوق مع صفقة القرن وتطبيق قانون العمل الذي يهدف الى التضييق على الفلسطينيين ولتهجيرهم أو توطينهم.



لذلك اننا نطالب المجتمع الدولي بدعم (أونروا) والتجديد لها للاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين لحين عودتهم الى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 كما نطالب الدولة اللبنانية باقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان بما في ذلك حق العمل وحق التملك.



وقال: أتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاح وتحقيق مطالبكم وتوصياتكم وحقوقكم التي ندعهما بكل امكانياتنا واشاد بالمتقاعدين العسكرييين وقال مخاطبا" المشاركين في المؤتمر.



نحن نعتبركم من خيرة ابناء شعبنا وثورتنا المناضلين الذين قضوا معظم حياتهم في مواقع النضال وحموا القصية الفلسطينية ودافعوا عن القرار الفلسطيني المستقل بدمائهم وارواحهم وجهودهم في سبيل الحرية والاستقلال ، ومنهم الشهداء والجرحى والاسرى ، ومنهم ما زالوا يؤدون واجبهم الوطني من خلال المشاركة في اللجان والاتحادات والانشطة المختلفة ، ومنهم من اقعده المرض ويحتاج الى الرعاية والعناية والاهتمام.



وقال: عندما التحقوا بالثورة لم يبحثوا عن منصب او رتبة او راتب بل كان همهم النضال من اجل التحرير والعودة وشعارهم النصر، فبوركتم وبورك تاريخكم النضالي المشرف وتستحقون التقدير والاحترام والتكريم.



وقال أخيراً، "باسم حركة فتح وفصائل منطمة التحرير الفلسطينية أحييكم وأتوجه إليكم بخالص التقدير، واعتز بمشاركتكم في افتتاح مؤتمركم الذي ستناقشون فيها أوضاعكم وحاجاتكم وترفعون توصياتكم المتعلقة بكافة المجالات الصحية والاجتماعية والتنظيمية والذي ستختارون من خلاله لجنة لمتابعة شؤونكم مع الهيئة الوطنية وتمثيلكم في المؤتمر العام للمتقاعدين في لبنان.

رام الله - دنيا الوطنعقدت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في لبنان، مؤتمر الهيئة الأول لمنطقة صور في الرشيدية- دورة الشهداء والأسرى- في قاعة الشهيد فيصل الحسيني في الرشيدية بحضور القائد العسكري والتنظيمي لحركة فتح في منطقة صور العميد توفيق عبد الله، وعضو قيادة حركة فتح في اقليم لبنان يوسف زمزم، وقيادة الهيئة في البنان ومنطقة صور واعضاء المؤتمر وممثلي الفصائل الفلسطينية في منطقة صور وقيادة وكوادر حركة فتح التنظيمية والعسكرية، ومكتب المرأة الحركي.بداية المؤتمر كانت مع قراءة الفاتحة لروح الشهيد ياسر عرفات وشهداء الثورة الفلسطينية، ثم الاستماع الى النشيدين الوطني اللبناني والفلسطيني، وقدم عريف المؤتمر مسؤول شعبة الرشيدية في حركة فتح محمد دراز كلمة ترحيب بالحضو.