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شؤون فلسطينية

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل ست أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي،  إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري.

ويدخل الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا جنوب الخليل، يومه الـ (91) في الإضراب عن الطعام، ويقبع حالياً في عزل (سجن الرملة).

كما ويواصل الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس، إضرابه لليوم (82) ويقبع في (عزل سجن الرملة).

أما الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، مضرب منذ (74) يوماً، ويقبع في (سجن الرملة).

وكذلك يواصل الأسير أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، إضرابه عن الطعلم منذ (21) يوماً، ويقبع في (سجن النقب الصحراوي).

ويرافقهم الأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس، بإضرابه منذ (19) يوماً، ويقبع في (سجن النقب الصحراوي).

وتواصل الأسيرة هبة اللبدي (32 عاماً) تحمل الجنسية الأردنية، والفلسطينية إضرابها عن الطعام لليوم (18)، وتقبع في زنازين (سجن الجلمة).

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