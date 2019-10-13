إيران تكشف عن رسالة ولي العهد السعودي

محمد بن سلمان

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن رئيس وزراء باكستان، قدم للحكومة الإيرانية، رسالة من ولي العهد السعودي، يطلب فيها الحوار مع طهران.



وأضاف ربيعي، وفق وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء: "لا نرى أي دواع للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم، وقامت دول عديدة وبنوايا حسنة ببذل جهود لإزالة التوتر بين طهران والرياض، حتى إن بعضهم كان يحمل رسالة من السعودية".



وتابع: "على المستوى الإعلامي، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني رسمياً بأن ولي العهد السعودي، طلب منه أن يتفاوض مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن السعودية".



وكانت وكالة أنباء إيرانية، ذكرت أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، سيتوجه إلى إيران بطلب سعودي، حاملاً مبادرة جديدة لحل الخلاف.



وأفادت وكالة (مهر) بأن خان سيتوجه إلى إيران، بطلب سعودي؛ ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض، وسيسعى خلال هذه الزيارة إلى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدّة التوتر بين إيران والسعودية، بحسب الوكالة.



فيما، نفت الخارجية الباكستانية، ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من رئيس الوزراء، عمران خان، الوساطة مع إيران.



وفي بيان نشر على موقعها الرسمي، قالت الخارجية إن "هناك تقارير إعلامية خارجية تقول: إن السلطات السعودية وبعضها قال ولي العهد السعودي أرسل خطاباً أو رسالة إلى رئيس الوزراء، عمران خان، لتسليمها إلى القيادة الإيرانية لحوار مع السعودية.



وأضاف البيان إن "هذه التقارير بدون أساس حيث لم يتلق رئيس الوزراء أي رسائل أو خطابات، أو أن السعودية طلبت من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران".



وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعرب عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي، وإنهاء الحرب في اليمن، لكنه طالب أولاً بأن توقف إيران دعمها للحوثيين.



وعما إذا كان مستعداً للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان: "نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض".