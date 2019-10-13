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شؤون فلسطينية

بحضور (ماتياس شمالي).. أونروا تحتفل بيوم المعلم العالمي لعام 2019

بحضور (ماتياس شمالي).. أونروا تحتفل بيوم المعلم العالمي لعام 2019
رام الله - دنيا الوطن
شاركت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالاحتفال بيوم المعلم العالمي. 

حيث يعد يوم المعلم العالمي، أحد المناسبات السنوية التي تحييها الأمم المتحدة؛ للاعتراف بـالإسهامات المهمة، التي يقدمها المعلمون والمعلمات للتعليم والتطوير.

كان موضوع يوم المعلم العالمي لهذا العام هو "المعلمون الشباب مستقبل مهنة التدريس"، وقد تم اختيار الموضوع من أجل تشجيع الجميع على التفكير في مستقبل مهنة التدريس، وإسهام المعلمين الشباب فيها. 

تعمل (أونروا) على دعم المعلمين بالأنشطة والبرامج التدريبية لمساعدتهم على تسهيل تعلم طلابهم بأفضل طريقة ممكنة.

وقد أقيم الحفل في مدرسة المأمونية الإعدادية للبنات "أ" بحضور السيد ماتياس شمالي، مدير عمليات (أونروا) في غزة، حيث أوصل رسالة إلى جميع المعلمين والمعلمات وخاصة الجدد منهم والذين يعملون بنظام المياومة وقال: "لقد كنت هنا منذ عامين، وفي كل مرة أقابل فيها طلاباً في قطاع غزة، يثير إعجابي مستويات إنجازاتهم المتميزة، والتي لها علاقة كبيرة بالطريقة المتميزة التي يتبعها المعلمون".

إن الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام مهم بشكل خاص للوكالة، بالنظر إلى الظروف المالية الصعبة والتحديات التي تواجهها (أونروا) في بيئة عمل معقدة. ومع تزايد عدد الأطفال في مدارسها على مدار الأعوام الماضية الذي يبلغ حاليًا حوالي 282,000، احتاجت (أونروا) إلى توظيف المزيد من المعلمين.

ومع ذلك، وبسبب التحديات المالية للوكالة بشكل خاص، تم توظيف هؤلاء المعلمين والمعلمات الإضافيين على نظام المياومة. 

إن غالبية معلمي (أونروا) الذين يعملون تحت بند المياومة هم من المهنيين الشباب حديثي الخبرة، والذين يعدون حديثين على بيئة العمل في (أونروا)

غالباً ما يشعر معلمو المياومة بأنهم مهمشون وأنهم يواجهون انعدام الأمن الوظيفي وقد يشعرون أنهم لا يحصلون على تقدير كاف لمساهمتهم في برنامج التعليم.

أكدت (أونروا)  على الدور الفعال لمعلميها ومعلماتها بما في ذلك المدرسين الذين يعملون بنظام المياومة، في الحفاظ على تقديم الخدمات التعليمية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين. 

وإضافة إلى ذلك، ستواصل (أونروا) هذا العام دعم وتعزيز برنامج المعلمين المعينين حديثاً، حيث ان هذا البرنامج يعكس حاجة طلاب (أونروا) في القرن الحادي والعشرين إلى التفكير النقدي وتقدّيِر حقوق الإنسان وروح المبادرة والقدرة على العمل معاً. 

وقالت كارولين بونتفراكت، مديرة التعليم في وكالة الغوث الدولية: "سوف يدرس المعلمون برنامجاً تعليمياً متنوعاً يعتمد على النصوص ذات الصلة مع مواد وموارد أخرى". 

كما وسيستفيد جميع المعلمين الذين ينضمون إلى الوكالة، بما في ذلك المعلمون الذين يعملون بنظام المياومة، من الدعم المقدم لهم فيما يتعلق باحتياجاتهم التدريبية والتطوير المهني.

وفي هذا اليوم العالمي للمعلم، تكرم (أونروا)معلمي ومعلمات الوكالة الذين يعملون بلا كلل لضمان الحق في التعليم للطلاب اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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