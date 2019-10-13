شؤون فلسطينية

الديمقراطية تُحذر من أي مساس بدور ووظيفة وكالة الغوث

الديمقراطية تُحذر من أي مساس بدور ووظيفة وكالة الغوث
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- إقليم سوريا في مخيم جرمانا، لاجتماع كادري للهيئة القيادية الأولى في الإقليم (لجنة الإقليم) التي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وأمانة أقليم سوريا للجبهة، ومسؤولي منظماتها وقطاعاتها الاجتماعية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية.

وتوقفت أمام ما تتعرض له وكالة الغوث من مخططات تستهدف تصفيتها وإنهائها على طريق انهاء قضية اللاجئين وحق العودة، بدءاً من تجفيف مواردها والضغط على جميع الدول المانحة بعدم تقديم أية مساعدات لها وإعادة تعريف اللاجئ على يد الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للمشروع الاستعماري الصهيوني.

جدد المجتمعون رفض كافة المخططات التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين وحق العودة وفي مقدمة ذلك (صفقة ترامب). وأكدوا تمسكهم بحق العودة ورفض كافة أشكال التوطين والتهجير.

وجددوا تأكيدهم بالتمسك (أونروا) وطالبوا بإعادة التفويض لها  وبعدم أي تغيير في دور ووظيفة (أونروا) وهي الإغاثة والتشغيل.

وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة وكافة مؤسسات الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، وكافة دول العالم بالوقف أمام مسؤولياتها بالعمل الجاد والمسؤول من أجل استمرار عمل (أونروا) وفقاً لدورها ووظائفها التي حددتها الأمم المتحدة، فهي تأكيد على الالتزام السياسي والأخلاقي من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين وحق العودة، وفقاً للقرار الأممي 194.

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