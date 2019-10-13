شؤون فلسطينية

(فتح) تُهدد إسرائيل بإجراءات مماثلة بشأن وقف استيراد المنتجات الزراعية

(فتح) تُهدد إسرائيل بإجراءات مماثلة بشأن وقف استيراد المنتجات الزراعية
معبر تجاري بين الضفة وإسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إذا ما أقدمت على تنفيذ تهديداتها بعد وقف دولة فلسطين استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، "فإننا سنتخذ كذلك إجراءاتنا إزاء ذلك، وسنعمل على تعزيز وعي المواطنين بأهمية العودة للمنتجات المحلية".

وأوضح الفتياني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن قرار وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلي، قرارٌ صائب، وفي إطار التوجه للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال.

من جهة ثانية، أكد الفتياني، أن المرحلة المقبلة، مرحلةُ اشتباك دائم مع الاحتلال في كل المواقع، ويجب ألا تتوقف لتشكل عاملاً ضاغطاً على هذا الاحتلال ومستوطنيه لإجبارهم على الرحيل.

وأضاف أمين سر المجلس الثوري لفتح: أن المقاومة الشعبية، يجب أن تكرس بشكل يومي، وبمشاركة الكل الفلسطيني، باعتبارها وسيلة لإثبات الذات على الأرض، وتثبيت الإرادة الفلسطينية.

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