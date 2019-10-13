قمة الشباب 2019: حوار أكثر مستقبل أفضل





فكانت القمة من وإلى الشباب على طاولة مشتركة مع ممثلي الحكومة وصناع القرارات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.



وقد تم استنباط منصات ومحاور القمة من أهداف التنمية المستدامة وخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب 2020.



منصة التعليم الجيد



ارتبطت منصة التعليم الجيد مع شعار اليوم الدولي للشباب بعنوان النهضة بالتعليم وعملت على مناقشة واقع التعليم في فلسطين ومدى ارتباطه بسوق العمل وأهم التحديات التي تواجه الشباب بخصوص العملية التعليمية وتحاور الشباب بثلاث نقاط رئيسة:



العملية التعليمة بين التنميط والإبداع.فرص التعلم عن بعد والتعلم مدى الحياة.جودة التعليم المهني في فلسطين.



منصة العمل اللائق والنمو الاقتصادي



إيجاد فرصة عمل لائقة هو من أحد أولويات الشباب في فلسطين بل وفي العالم بأكمله، ولذا بحثت منصة العمل اللائق والنمو الاقتصادي في واقع الشباب والعمل ومدى انخراطهم في سوق العمل ونسبة حصولهم على وظائف لائقة تسنح لهم الفرصة بمساهمة وتأثير حقيقي على مستوى معيشتهم وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، وركزت المنصة أيضاً الريادة كنافذة جديدة لخلق فرص عمل للشباب، هذه المنصة استمدت محاورها من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق وقد جاءت هذه المحاور كالتالي:



احتياجات سوق العمل الفلسطيني.واقع مشاركة الفتيات في القوى العاملة.الريادة والتمكين ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي.



منصة المشاركة السياسية الفاعلة



كان لتعرقل العملية الانتخابية الديمقراطية أثر سلبي كبير على مشاركة الشباب السياسية حيث يمثل الشباب أقل من 1% في مناصب صنع القرار. الأمر الذي أثر سلباً أيضاً على إشراك الشباب في صقل أهم التوجهات والقرارات المرتبطة بأولياتهم وصقل حلول جديدة مبتكرة لأهم التحديات التي تواجههم بشكل عام. تعزيز مشاركة الشباب السياسية الفاعلة هو تعزيز وبناء للمجتمع الفلسطيني وإيجاد نظام ديمقراطي حقيقي وعادل من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان تمثيل حقيقي للشباب يتبعه الالتفاف لمشاكل سياسية أكبر تواجه فلسطين وقد تم مناقشة كل هذه النقاط وأكثر في منصة المشاركة السياسية في قمة الشباب 2019 وشملت على المحاور التالية:



المشاركة السياسية برؤية شبابية.واقع مشاركة الفتيات في العملية السياسية.واقع مشاركة الشباب في أطر المجتمع المدني.



منصة الإعلام النزيه وقنوات الاتصال الهادفة



ظهور القنوات الإعلامية الجديدة وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي كان له أثر كبير في صقلنا للأخبار وآلية عرضها، حيث يعتمد عدد كبير من الناس يومياً على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أخبار العالم ومتابعة مستجدات اهتماماتهم خاصة في ظل تحيز بعض القنوات الإعلامية ووجود أجندات خاصة لديها. منصة الإعلام النزيه سلطت الضوء على معايير الشفافية والنزاهة في قطاع الإعلام ومدى عكسها لقضايا الشباب وذلك من خلال المحاور التالية:



مساهمه الإعلام في دعم قضايا الشباب.منصات التواصل الاجتماعي بين التغيير والتغييب.الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي.



تم اختتام قمة الشباب 2019 بعرض لتوصيات كل منصة حدى، وعكست التوصيات الرؤية والتطلعات الشبابية للمستقبل والتي لو تم تبنيها والاستثمار فيه ستحدث نقلة نوعية في المجتمع الفلسطيني وواقع الشباب.



ارتبطت منصة التعليم الجيد مع شعار اليوم الدولي للشباب بعنوان النهضة بالتعليم وعملت على مناقشة واقع التعليم في فلسطين ومدى ارتباطه بسوق العمل وأهم التحديات التي تواجه الشباب بخصوص العملية التعليمية وتحاور الشباب بثلاث نقاط رئيسة:العملية التعليمة بين التنميط والإبداع.فرص التعلم عن بعد والتعلم مدى الحياة.جودة التعليم المهني في فلسطين.إيجاد فرصة عمل لائقة هو من أحد أولويات الشباب في فلسطين بل وفي العالم بأكمله، ولذا بحثت منصة العمل اللائق والنمو الاقتصادي في واقع الشباب والعمل ومدى انخراطهم في سوق العمل ونسبة حصولهم على وظائف لائقة تسنح لهم الفرصة بمساهمة وتأثير حقيقي على مستوى معيشتهم وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، وركزت المنصة أيضاً الريادة كنافذة جديدة لخلق فرص عمل للشباب، هذه المنصة استمدت محاورها من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق وقد جاءت هذه المحاور كالتالي:احتياجات سوق العمل الفلسطيني.واقع مشاركة الفتيات في القوى العاملة.الريادة والتمكين ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي.كان لتعرقل العملية الانتخابية الديمقراطية أثر سلبي كبير على مشاركة الشباب السياسية حيث يمثل الشباب أقل من 1% في مناصب صنع القرار. الأمر الذي أثر سلباً أيضاً على إشراك الشباب في صقل أهم التوجهات والقرارات المرتبطة بأولياتهم وصقل حلول جديدة مبتكرة لأهم التحديات التي تواجههم بشكل عام. تعزيز مشاركة الشباب السياسية الفاعلة هو تعزيز وبناء للمجتمع الفلسطيني وإيجاد نظام ديمقراطي حقيقي وعادل من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان تمثيل حقيقي للشباب يتبعه الالتفاف لمشاكل سياسية أكبر تواجه فلسطين وقد تم مناقشة كل هذه النقاط وأكثر في منصة المشاركة السياسية في قمة الشباب 2019 وشملت على المحاور التالية:المشاركة السياسية برؤية شبابية.واقع مشاركة الفتيات في العملية السياسية.واقع مشاركة الشباب في أطر المجتمع المدني.ظهور القنوات الإعلامية الجديدة وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي كان له أثر كبير في صقلنا للأخبار وآلية عرضها، حيث يعتمد عدد كبير من الناس يومياً على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أخبار العالم ومتابعة مستجدات اهتماماتهم خاصة في ظل تحيز بعض القنوات الإعلامية ووجود أجندات خاصة لديها. منصة الإعلام النزيه سلطت الضوء على معايير الشفافية والنزاهة في قطاع الإعلام ومدى عكسها لقضايا الشباب وذلك من خلال المحاور التالية:مساهمه الإعلام في دعم قضايا الشباب.منصات التواصل الاجتماعي بين التغيير والتغييب.الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي.تم اختتام قمة الشباب 2019 بعرض لتوصيات كل منصة حدى، وعكست التوصيات الرؤية والتطلعات الشبابية للمستقبل والتي لو تم تبنيها والاستثمار فيه ستحدث نقلة نوعية في المجتمع الفلسطيني وواقع الشباب.

رام الله - دنيا الوطنانطلاقاً من إيماننا بالشباب وقدرتهم على قيادة التغيير واستمراراً في سعينا لخلق منصات حوارية للشباب ليعبروا عن آرائهم ورؤيتهم للمستقبل أطلقنا بالشراكة مع ائتلاف أمان قمة الشباب 2019 تحت شعار "حوار أكثر مستقبل أفضل" وجاءت القمة على هامش اليوم الدولي للشباب 2019.كانت الكلمة الافتتاحية للقمة مع رئيس الوزارة الدكتور محمد اشتية، والتي ألقاها الوزير أسامة السعداوي وزير الريادة والتمكين أكد فيها إيمان الحكومة القوي في الشباب وحرصها على إشراكهم في مناصب صنع القرار خاصة السياسية منها.تناولت قمة الشباب 2019 أربع منصات حوارية رئيسية تمثلت في منصة التعليم الجيد ومنصة العمل اللائق والنمو الاقتصادي ومنصة المشاركة السياسية الفاعلة ومنصة الإعلام النزيه وقنوات الاتصال الهادفة وقد قاد الشباب كافة محاور القمة وقاموا بصياغة كافة المداخلات لتغطية أهم التحديات التي تواجه الشباب في فلسطين.