الحكومة: الأقصى حق خالص للمسلمين ولا يُسمح لليهود باتخاذ كنيس لهم



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إن هذه التهديدات لن تمر، ولن تؤثر عل خلق أي وقائع على الأرض.





وحول تهديدات إسرائيل بـ"العواقب الوخيمة" التي ستترتب على قرار الحكومة، وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، أكد ملحم أن الحكومة ومنذ أن بدأت بخطة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وهي تدرك حجم الصعوبات والعقبات التي ستواجهها لكن كل ذلك لن يثنيها عن مواصلة العمل على خطتها.



وأضاف ملحم: أن الحكومة وفي ظل انغلاق الأفق السياسي، تعمل مع العمق العربي لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هناك قوائم من البضائع والسلع قُدمت للأشقاء العرب، وسيتم استيرادها، وفقاً للاتفاقيات والبرتوكولات.

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، رفض الحكومة المطلق لتصريحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، حول وجوب تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مشدداً على أن المسجد المبارك حق خالص للمسلمين، ولا يُسمح لليهودبأن يتخذوا منه كنيساً لهم.