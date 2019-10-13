وضع صحي خطير يتهدد حياة الأسير إسماعيل علي المضرب منذ (82) يوماً

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأحد، أن الأسير المضرب عن الطعام إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس، بوضع صحي صعب وخطير.



وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، أن الأسير علي يواجه أوضاعاً صحية سيئة للغاية، وذلك بعد مضي (82 يوماً) على إضرابه المفتوح عن الطعام، حيث يعاني الأسير حالياً من هبوط حاد في دقات القلب، التي وصلت نسبتها إلى 25 %، كما أنه يشتكي من هزال وأوجاع مزمنة في كافة أنحاء جسده، ولا يستطيع تحريك يديه وقدميه، ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، وخسر من وزنه أكثر من 20 كغم.



وأضافت أن الأسير علي كان قد نُقل في وقت سابق إلى مشفى (كبلان) الإسرائيلي، إثر تدهور حاد على وضعه الصحي، وخلال الأسبوع الماضي جرى نقله إلى (عزل نتيسان الرملة" حيث يقبع الآن.



ولفتت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تعمد تنفيذ سلسلة اجراءات تنكيلية بحقه لكسر اضرابه، وذلك من خلال عزله بزنزانة انفرادية تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، وتكبيل قدميه ويديه بحجة أن الأسير يشكل "خطراً "، بالاضافة إلى تفتيشه بشكل متكرر.



وكانت الهيئة قد تقدمت في وقت سابق بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير علي، وجرى تحديد جلسة بتاريخ 24 من الشهر الجاري للنظر في الالتماس المقدم في المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس.



يذكر، بأن الأسير علي معتقل منذ تاريخ 12/1/2019، قبل شهر واحد من موعد زواجه، وهو أسير سابق اعتقل سابقاً لمرات عديدة.



وإلى جانب الأسير علي يواصل 5 أسرى آخرين معركة الأمعاء الخاوية، رفضاً لاعتقالهم الاداري، وهم كل من: الأسير أحمد غنام ومضرب منذ (92 يوماً)، وطارق قعدان، والذي يواصل اضرابه لليوم (75) على التوالي، والأسير أحمد زهران، ومضرب منذ 22 يوماً، والأسيرة هبة اللبدي، والتي تواصل إضرابها لليوم 20، والأسير مصعب الهندي، ويخوض إضرابه كذلك منذ 20 يوماً.