نقابة الموظفين: تم تعطيل عملية تحديث البيانات والحكومة لم تُوجد آلية بديلة

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خاص دنيا الوطن

كشفت نقابة الموظفين العموميين بغزة، والتابعين للسلطة الفلسطينية، أن عملية تحديث بيانات الموظفين معطلة الآن.



وقال نضال المصري، عضو مجلس إدارة نقابة الموظفين: إن عملية التحديث هي عملية غير مجدية بالأصل؛ لأن التحديث موجود، منذ عام 2017.



وأشار في تصريحات خاصة لقناة "دنيا الوطن"، إلى أنه تم إيقاف اللجان المكلفة بتحديث البيانات، بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية بغزة، ولا يوجد تحديث الآن لبيانات الموظفين، ولم يتم توضيح آلية بديلة للتحديث.



وكان الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: قال إن أجهزة (حماس) اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية.



وأضاف: أن الإجراء الذي قامت به حماس المدان، يشكل تعطيلاً لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية، فريد غنام؛ لتحديث بيانات الموظفين في القطاع؛ للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم.



وأشار إلى أن تحديث البيانات، جاء لحل قضايا الموظفين في القطاع وإنصافهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء الماضي، بيانًا صحفيًا، حول اعتقال أعضاء اللجنة المُكلفة من وزارة المالية، بتحديث بيانات موظفي السلطة في قطاع غزة.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم: إن اللجنة قامت بجمع معلومات وبيانات، تتجاوز ما يتعلق بالموظفين، وفق تعبيره.