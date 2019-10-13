عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

جدد العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.



وأفادت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال، منعت المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى؛ لتأمين اقتحام المستوطنين.