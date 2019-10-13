زكاة الدرج تصرف 9500 شيكل كفالات الأسر الفقيرة والأيتام لشهر أكتوبر

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رام الله - دنيا الوطن

صرفت لجنة زكاة الدرج، الكفالات المالية للأسر الفقيرة والأيتام بمبلغ إجمالي 9500 شيكل عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر، في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة، بدعم كريم من فاعلي خير، وذلك لتغطية احتياجاتهم الأساسية اللازمة لحياتهم، والتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي يعيشونها.



وأوضح رامي العشي، المدير التنفيذي للجنة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" استفادة 40 أسرة ذات فقر مدقع من هذه الكفالات شهرياً، لتتمكن من توفير مستلزمات الحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في غزة.



وأشار، إلى أن الطواقم العاملة لدى زكاة الدرج، تبذل كل ما بوسعها من أجل توفير الدعم والمساندة للأسر الفقيرة والمحتاجة، وهذا انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه ذلك.



وأعرب العشي، عن شكره لجميع فاعلي الخير، الذين يساهمون في دعم أهالي قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناتهم.