نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (17) مواطناً من الضفة بينهم أب وابنته

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، (17) مواطناً من الضفة غالبيتهم من بلدة العيساوية في القدس، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، ومداهمة وتخريب لعدد من المنازل.



وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن قوات الاحتلال، اعتقلت (12) مواطناً من القدس منهم (11) من بلدة العيساوية وهم: خالد مصطفى، ومحمد إبراهيم درويش، وآدم شفيق عبيد، ومحمد مروان عبيد، وخالد وليد عبيد، وضياء أيمن عبيد، وحاتم حسن زمرد، ونديم الصفدي، وفراس زغير، ومعتصم حمزة عبيد، وعلي حمدان، علاوة على المواطن وحيد شبانه من بلدة الطور.



ومن بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال أباً وابنته وهما: يحيى علي مناصرة (46 عاماً)، وابنته مريم (20 عاماً).



فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة عنبتا في محافظة طولكرم وهما: زاهر عامر بركات (27 عاماً)، ويزن تيسير عبد الدايم (21 عاماً).



يُضاف إلى المعتقلين المواطن حمزة منير من بلدة سنجل قضاء رام الله.