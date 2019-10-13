الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع بسبب الأعياد اليهودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنها ستفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب حلول الأعياد اليهودية.



وذكرت سلطات الاحتلال، أن الإغلاق، سيبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.



وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإغلاق هذه، بهدف التضييق على المواطنين وتعطيل أشغالهم.