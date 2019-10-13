اليوم: موعد الإفراج عن الأسيرة (عطايا أبو عيشة) بعد اعتقالها لأربع سنوات





ولفت نادي الأسير إلى أنه سيتم الإفراج عنها من سجن

(الدامون) حيث تقبع الأسيرات.







رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير: إن اليوم الأحد:، موعد الإفراج عن الأسيرة المقدسية عطايا أبو عيشة، وذلك بعد قضائها فترة محكوميتها البالغة أربعة أعوام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.