اليوم: موعد الإفراج عن الأسيرة (عطايا أبو عيشة) بعد اعتقالها لأربع سنوات
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير: إن اليوم الأحد:، موعد الإفراج عن الأسيرة المقدسية عطايا أبو عيشة، وذلك بعد قضائها فترة محكوميتها البالغة أربعة أعوام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
قال نادي الأسير: إن اليوم الأحد:، موعد الإفراج عن الأسيرة المقدسية عطايا أبو عيشة، وذلك بعد قضائها فترة محكوميتها البالغة أربعة أعوام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت نادي الأسير إلى أنه سيتم الإفراج عنها من سجن
(الدامون) حيث تقبع الأسيرات.
(الدامون) حيث تقبع الأسيرات.
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