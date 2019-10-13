قمة فلسطينية سعودية في الرياض الثلاثاء المقبل



وقال سفير فلسطين لدى السعودية، بسام الأغا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إن الزيارة ستبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة.



على صعيد آخر، قال الأغا: إن المباراة التي ستجمع المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، مع نظيره السعودي، يوم الثلاثاء المقبل على استاد فيصل الحسيني شمالي القدس، تعتبر تاريخية بين البلدين، مؤكداً أن الزيارة رسالة واضحة ضد من يحاول أن يشوه صورة هذه العلاقة الفلسطينية السعودية المبنية على الاحترام المتبادل بين الشعبين، وتأكيد على موقف السعودية الواضح من الشعب الفلسطيني وقضيته.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تُعقد قمة ثنائية بين الرئيس محمود عباس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، وذلك الثلاثاء المقبل في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستمر يومين.