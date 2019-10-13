شؤون فلسطينية

النونو: أجرينا تحسينات لتطوير خدمات العيادة الخارجية بمستشفى الأندونيسي

النونو: أجرينا تحسينات لتطوير خدمات العيادة الخارجية بمستشفى الأندونيسي
رام الله - دنيا الوطن
عمدت الكوادر العاملة في مستشفى الإندونيسي على تطوير الخدمات المقدمة لسكان المحافظة الشمالية لقطاع غزة، والبالغ عددهم قرابة 35 ألف مواطن، داخل عياداته الخارجية، وذلك تسهيلاً عليهم؛ لتلقي الخدمة بأقل وقت وأقل جهد.

وأفاد المدير الإداري، كمال النونو، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات، منها تنظيم دخول المرضى إلى العيادة الخارجية بإتباع نظام التفويج، ونقل خدمة المختبر الموجود داخل العيادات الخارجية إلى الصالة الخارجية، وكذلك نقل غرفة حجوزات العمليات من داخل العيادة، الأمر الذي ساهم في تخفيض نسبة الازدحام إلى النصف.

وأشار إلى توفير عناصر أمن تنظم العمل داخل العيادات الخارجية، إلى جانب توفير كاتب الأشعة بشكل مستمر ووضع ملصق خاص على طلب الأشعة والحجز بتحويلة من الرعاية الأولية، إضافة إلى وجود موظف خدمات جمهور؛ لتلقي الشكاوى ومعالجتها.

وأضاف النونو: "تم حوسبة الأشعة والمختبر ليتم معاينة النتائج مباشرة على أجهزة الحاسوب، والهواتف المحمولة عبر تطبيق (plus app) كما تم حوسبة ملف العمليات الجراحية في المستشفى بنسبة 100%، الأمر الذي ساهم في تقليل قوائم الانتظار من أربعة شهور إلى شهر ونصف.

وذكر، أن عدد الحجوزات الشهرية للعمليات يقارب من 240 عملية بمعدل 10 عمليات يومياً، لافتاً إلى أن العدد قابل للزيادة وفق نسبة إشغال الأسرة التي تصل إلى 105%، منوهاً إلى أن عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال أيلول/ سبتمبر الماضى 240 عملية جراحية بين الكبرى والصغرى والمتوسطة وذات المهارة.

وفي سياق آخر، أوضح النونو، بأنه تمت أرشفة السجل الطبي بالكامل للمرضى المنومين بأقسام المبيت، وكذلك تذاكر الاستقبال وتذاكر العيادة الخارجية، مما ساهم في الحفاظ على الملف الطبي واستدعاء الطبيب للملف والاطلاع عليه.

وبين أنه يتم يومياً أرشفة ما يقارب من (40- 50) سجلاً طبياً "دخول" إلى جانب 500 تذكرة استقبال، و350 تذكرة عيادة خارجية.

وفي ختام الجولة، لفت إلى أنه جاري العمل على تفعيل صالة الانتظار الخارجية للعيادة الخارجية؛ لتفويج المرضى بهدف تخفيف الازدحام بنسبة 80%.

يذكر، أن العيادات الخارجية بمستشفى الأندونيسي، تقدم خدماتها لنحو 350 مريضاً يومياً في مختلف التخصصات، كالجراحة العامة والباطنة والصدرية وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية، وجراحة العظام والغدد الصماء والقلب والجهاز الهضمي.

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