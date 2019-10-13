المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون



وحث حسين وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية؛ لتبقى أرضاً خصبة وخيراً ووطناً لشعبنا تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة، مؤكدين للمتربصين الذين لحق أذاهم بأرضنا وشجرنا، إضافة إلى إنساننا، أن عدوانهم لن يزيدنا سوى تشبثٍ بأرضنا التي لن نتخلى عن ذرة تراب منها، ولا شجرة من أشجارها.





واستنكر المفتي في هذا السياق، تعمد الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، بالسلب وقلع الشجر وحرقه وإرهاب المزارعين، بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم، وجني ثمار أشجارهم، مثمناً الصمود البطولي للمزارع الفلسطيني المرابط على أرضه، رغم كل الصعاب والتحديات.

ودعا سماحته المزارعين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها، مبيناً أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزناً بـ (653) كغم منالحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.