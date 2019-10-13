شاهد: شركات إطارات السيارات بغزة تُضرب عن العمل بكافة فروعها

خاص دنيا الوطنأغلقت اليوم الأحد، معظم محال بيع وتصليح إطارات السيارات في قطاع غزة، رفضًا لما أسموه "احتكار" شركة عبد العال لسوق الإطارات في القطاع.وأغلقت شركات دغمش، ودياب، وبارود، وأبو علبة، وعويضة، والدهشان، والأشرم، والكحلوت، وحمودة، والبيطار، كافة فروعها في قطاع غزة، بعد أن اجتمعت تلك الشركات، واتخذت قرارًا موحدًا بالإضراب عن العمل اليوم الأحد، على أن يتم في وقت لاحق تحديد شكل الفعاليات المقبلة.وقالت شركة دغمش لـ"دنيا الوطن": إن قرار الإضراب عن العمل، هو أول خطوة في طريق إنهاء احتكار شركة عبد العال لإطارات السيارات، وفق تعبيرها.وكانت وزارة الاقتصاد بغزة، قالت: إنها ترفض احتكار أي سلعة بما في ذلك إطارات السيارات، لافتة في تصريح لـ"دنيا الوطن" إلى أنها ترفض إغلاق الشركات أبوابها ووقف العمل.