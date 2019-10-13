"المالية" بغزة تنوه لموظفيها بشأن إحضار عقد الزواج وتعلن بدء التسجيل للتسهيلات

أصدرت وزارة المالية بغزة، تنويهاً لموظفيها بشأن إحضار عقد الزواج، وذلك ضمن تسهيلاتها الخاصة، والتي أعلنت عن تفاصيلها الأسبوع الماضي.



وقالت الوزارة بغزة: "ننوه للزملاء الموظفين الكرام، بأن البند الذي ينص على إحضار شهادة من مختار الحي، تفيد بأنه لم يتم الزفاف تخص من تم عقد زواجه ولم يتم زفافه".



وأضافت: أن ذلك حتى وإن لم يتم زفافه قبل تاريخ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.



وأعلنت الوزارة عن بدء التسجيل للتسهيلات التي تقدمها للموظفين للاستفادة من مستحقاتهم بدءًا من اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وكالة (الرأي) المحلية.



وذكرت الوزارة أن التسجيل للتسهيلات على على النحو التالي:



1. الطلاب الخريجون ولم يحصلوا على شهاداتهم والطلاب ممن هم على مقاعد الدراسة سيكون التسجيل إلكتروني عبر موقع الوزارة من خلال الدخول الموحد.



2. حالات الزواج والوفاة سيكون التسجيل من خلال تقديم الأوراق الثبوتية عبر وزارة كل موظف.



3. استقبال حالات العلاج كما هو معمول به حالياً من خلال وزارة كل موظف.



ملاحظة : لن يتم قبول أي طلب بشكل فردي من الموظفين.



الأوراق الثبوتية لحالات الزواج :

- وثيقة الزواج اعتباراً من تاريخ 1/10/2019.

- شهادة من مختار الحي تفيد بأنه لم يتم الزفاف.

- ستكون الأولوية للسن الأكبر.



الأوراق الثبوتية لحالات الوفاة :

- شهادة وفاة لمن توفاهم الله اعتباراً من تاريخ 1/10/2019 مرفق بها صلة قرابة المُتوفى بالموظف من أقارب الدرجة الأولى.

- أن يكون المتوفى أحد مُعالي الموظف.



رام الله - دنيا الوطن