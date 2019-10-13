عاجل

  • الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة والقطاع بسبب الأعياد اليهودية

  • نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (17) مواطناً من الضفة بينهم أب وابنته

مباشر | قضايا عالقة للموظفين ..هل تنصفهم الحكومة الفلسطينية؟

شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة تنوه لموظفيها بشأن إحضار عقد الزواج وتعلن بدء التسجيل للتسهيلات

"المالية" بغزة تنوه لموظفيها بشأن إحضار عقد الزواج وتعلن بدء التسجيل للتسهيلات
موظفون في إحدى وزارات القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة المالية بغزة، تنويهاً لموظفيها بشأن إحضار عقد الزواج، وذلك ضمن تسهيلاتها الخاصة، والتي أعلنت عن تفاصيلها الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة بغزة: "ننوه للزملاء الموظفين الكرام، بأن البند الذي ينص على إحضار شهادة من مختار الحي، تفيد بأنه لم يتم الزفاف تخص من تم عقد زواجه ولم يتم زفافه".

وأضافت: أن ذلك حتى وإن لم يتم زفافه قبل تاريخ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. 

وأعلنت الوزارة عن بدء التسجيل للتسهيلات التي تقدمها للموظفين للاستفادة من مستحقاتهم بدءًا من اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وكالة (الرأي) المحلية.

وذكرت الوزارة أن التسجيل للتسهيلات على على النحو التالي:

1. الطلاب الخريجون ولم يحصلوا على شهاداتهم والطلاب ممن هم على مقاعد الدراسة سيكون التسجيل إلكتروني عبر موقع الوزارة من خلال الدخول الموحد.

2. حالات الزواج والوفاة سيكون التسجيل من خلال تقديم الأوراق الثبوتية عبر وزارة كل موظف.

3. استقبال حالات العلاج كما هو معمول به حالياً من خلال وزارة كل موظف.

ملاحظة : لن يتم قبول أي طلب بشكل فردي من الموظفين.

الأوراق الثبوتية لحالات الزواج :
- وثيقة الزواج اعتباراً من تاريخ 1/10/2019.
- شهادة من مختار الحي تفيد بأنه لم يتم الزفاف.
- ستكون الأولوية للسن الأكبر.

الأوراق الثبوتية لحالات الوفاة :
- شهادة وفاة لمن توفاهم الله اعتباراً من تاريخ 1/10/2019 مرفق بها صلة قرابة المُتوفى بالموظف من أقارب الدرجة الأولى.
- أن يكون المتوفى أحد مُعالي الموظف.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع بسبب الأعياد اليهودية

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع بسبب الأعياد اليهودية

النونو: أجرينا تحسينات لتطوير خدمات العيادة الخارجية بمستشفى الأندونيسي

النونو: أجرينا تحسينات لتطوير خدمات العيادة الخارجية بمستشفى الأندونيسي

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

شاهد: شركات إطارات السيارات بغزة تُضرب عن العمل بكافة فروعها

شاهد: شركات إطارات السيارات بغزة تُضرب عن العمل بكافة فروعها

فلسطينيو أوروبا لـ&#34;نبيل شعث&#34;: لسنا مغتربين بل لاجئون

فلسطينيو أوروبا لـ"نبيل شعث": لسنا مغتربين بل لاجئون

صحيفة إسرائيلية تكشف هدف حملات شرطة الاحتلال في بلدة العيسوية

صحيفة إسرائيلية تكشف هدف حملات شرطة الاحتلال في بلدة العيسوية

البزم: الاحتلال بات يُواجه صعوبة كبيرة في إسقاط العملاء

البزم: الاحتلال بات يُواجه صعوبة كبيرة في إسقاط العملاء

النضال الشعبي تُثمّن قرار وقف استيراد العجول وتَرفض التهديدات الإسرائيلية

النضال الشعبي تُثمّن قرار وقف استيراد العجول وتَرفض التهديدات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

&#34;المالية&#34; بغزة تنوه لموظفيها بشأن إحضار عقد الزواج وتعلن بدء التسجيل للتسهيلات

"المالية" بغزة تنوه لموظفيها بشأن إحضار عقد الزواج وتعلن بدء التسجيل للتسهيلات

النضال الشعبي تُثمّن قرار وقف استيراد العجول وتَرفض التهديدات الإسرائيلية

النضال الشعبي تُثمّن قرار وقف استيراد العجول وتَرفض التهديدات الإسرائيلية

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

باحث فلسطيني يكشف تفاصيل تاريخية حول &#34;سيادة المسجد الأقصى&#34;

باحث فلسطيني يكشف تفاصيل تاريخية حول "سيادة المسجد الأقصى"

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قفين: عقد راية الصلح بين عائلتي الخصيب والهرشة بقضية مقتل (بلال هرشه)

قفين: عقد راية الصلح بين عائلتي الخصيب والهرشة بقضية مقتل (بلال هرشه)

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل الأسير سامر عربيد ومواجهات مع شبان برام الله

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل الأسير سامر عربيد ومواجهات مع شبان برام الله

منوعات

&#34;مي العيدان&#34; تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

"مي العيدان" تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

حماقي يكسر قواعد &#34;ذا فويس&#34; وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

حماقي يكسر قواعد "ذا فويس" وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: &#34;غرامي هالضحكة&#34;

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "غرامي هالضحكة"

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج

سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

عربي

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها

&#34;السعودية&#34; تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا

"السعودية" تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا

هيئة الانتخابات التونسية: لا خروق للصمت الانتخابي والإقبال ضعيف على التصويت بالخارج

هيئة الانتخابات التونسية: لا خروق للصمت الانتخابي والإقبال ضعيف على التصويت بالخارج