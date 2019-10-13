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صحيفة إسرائيلية تكشف هدف حملات شرطة الاحتلال في بلدة العيسوية

صحيفة إسرائيلية تكشف هدف حملات شرطة الاحتلال في بلدة العيسوية
مواجهات في العيسوية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن هدف حملات التفتيش التي تقوم بها شرطة الاحتلال في العيسوية بالقدس، "الاستفزاز فقط"

ووفق تسجيل مُسرب، اطلعت عليه الصحيفة الإسرائيلية، فإن العنصرين أقرا ذلك، حيث أن أحد العنصرين قال للآخر: "هذا بشكل فاضح استفزاز بدون هدف، لماذا نفعل ذلك عن قصد؟" فوافقه العنصر الآخر، وقال "سياساتنا مضروبة من أساسها".

وبعد دقائق، توجّه العنصر الأول إلى عنصر ثالث كان قريباً منهما، وسأله "لدّي سؤال لك، ألا يؤدي ما نفعله هنا إلى مشاكل إضافيّة؟"، فأجابه "هذا هو الهدف"، فردّ عليه الأوّل "التسبب بمزيد من المشاكل؟" فأجابه الثاني "نعم".

وحول قذف الحجارة على عناصر الشرطة، قال أحد الأفراد "هذا ليس عملاً تخريبيًا عدائيًا، إنها لعبة بالنسبة إليهم.. لا يقذفون الحجارة للإضرار"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وشنّت الشرطة الإسرائيلية في الصيف الماضي، حملةً واسعة في العيسوية بشكل يومي، اقتحمت خلالها قوات مدجّجة الأحياء، ونصبوا حواجز وكمائن، وأوقفوا سيارات ومارّة، قبل أن يقتحموا المنازل ليلاً ويعتقلوا بعض الشبان.

وبلغ عدد المعتقلين جراء هذه الحملة، أكثر من 350 من أهالي العيسويّة، قُدّم عشرة منهم للمحاكمة فقط.

وقال أهالي الحيّ: إنّ هدف الحملة الأمنيّة هو "استفزاز السكان فقط، وإن الشرطة تعمل بشكل استفزازي، من أجل التسبب بالعنف".

ووفقًا لـ (هآرتس)، فإن الشريط سُجّل خلال مداهمة لقوات الاحتلال للعيسوية في نيسان/ أبريل الماضي، أي قبل أسابيع من بدء الحملة الأمنيّة المكثّفة.

ويصرّ الأهالي أن هدف الحملة، كذلك، هو "ملاحقة الأهالي، وعرقلة الحياة اليوميّة، كجزء من عقاب جماعي وممارسة ضغط عليهم".

ورغم أن شرطة الاحتلال، تنفي اتهامات الأهالي، إلا أنّ تقارير شُرطية تعود إلى العام 2016، جاء فيها أن "هدف نشاطات الشرطة الإسرائيليّة في العيسوية هي الاحتكاك مع الأهالي".

وفي العام 2017، أدخلت شرطة الاحتلال إلى العيسوية حافلة مليئة بأفراد الشرطة على أنهم جنود، من أجل دفع الأهالي إلى قذف الحافلة بالحجارة، وفعلاً، اعتقل الاحتلال قاصرًا حينها أدين بالسجن لـ 19 شهرًا.

وتواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عمليات اقتحام تعسفية يومية لقرية العيسوية في القدس.

ويؤكد سكان القرية الفلسطينية، وناشطو سلام إسرائيليون، أن لا سبب واضحاً لهذه الحملة، سوى التنكيل بالسكان، كما أن شرطة الاحتلال نفسها لم تعلن عن سبب هذه الحملة، باستثناء القول: إن الحملة هدفها فرض النظام، أي وقف إلقاء الحجارة، علما أنه طوال سنة كاملة قبل البدء الحملة، لم يتم إلقاء ولو حجر واحد في القرية، أو من أطراف القرية باتجاه سيارات إسرائيلية.

وتصل قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ووحداتها الخاصة، "يسام" وحرس الحدود، إلى العيسوية يومياً في ساعات المساء الأولى، وتتجمع القوات عند مدخل القرية، ثم تسير دوريات في الشوارع، من دون هدف واضح. 

وفي مرحلة معينة، يبدأ إلقاء الحجارة وزجاجات حارقة، ثم يتوارى الشبان عن أنظار الشرطة، وتنسحب من القرية، لتعود في ساعة متأخرة من الليل، أو فجر اليوم التالي؛ لتنفيذ حملة اعتقالات.

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