عربي

ماذا حصل بالضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس؟

ماذا حصل بالضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (الجديد) اللبنانية: إنه تم رصد طائرة تجسس معادية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، في بادئ الأمر، لكن بعد ذلك، اختفت عن الأنظار مع سماع أصوات واضحة للطائرة المسيرة، فوق تلك المنطقة.

وأوضحت القناة، أن الجيش اللبناني، انتشر على أسطح المباني المجاورة للمكان للتعامل مع أي هدف معادٍ وسط ترقب وحذر شديد في المنطقة، خصوصاً أن المكان الذي رصدت فيه الطائرة هو المكان ذاته لمكان إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين من قبل.


أخبار ذات صلة

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها

فتح صناديق الاقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

فتح صناديق الاقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

&#34;السعودية&#34; تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا

"السعودية" تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا

هيئة الانتخابات التونسية: لا خروق للصمت الانتخابي والإقبال ضعيف على التصويت بالخارج

هيئة الانتخابات التونسية: لا خروق للصمت الانتخابي والإقبال ضعيف على التصويت بالخارج

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف سوري بسبب العملية العسكرية التركية

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف سوري بسبب العملية العسكرية التركية

قطر تبني قرية بمليوني دولار لـ (400) أسرة من نازحي سوريا

قطر تبني قرية بمليوني دولار لـ (400) أسرة من نازحي سوريا

السعودية تصدر بيانا بشأن حادث انفجار الناقلة الإيرانية قبالة جدة

السعودية تصدر بيانا بشأن حادث انفجار الناقلة الإيرانية قبالة جدة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

هنية يُشيد بمساهمة مصر في التخفيف عن معاناة المواطنين والجرحى بغزة

هنية يُشيد بمساهمة مصر في التخفيف عن معاناة المواطنين والجرحى بغزة

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

&#34;الخارجية&#34; تُحذر: استهداف الأقصى مدخل لفرض الحل الديني للصراع

"الخارجية" تُحذر: استهداف الأقصى مدخل لفرض الحل الديني للصراع

الديمقراطية تُحذر من أي مساس بدور ووظيفة وكالة الغوث

الديمقراطية تُحذر من أي مساس بدور ووظيفة وكالة الغوث

المفتي العام: دعوات الاحتلال لإقامة الشعائر التلمودية بالأقصى تُنذر بحرب دينية

المفتي العام: دعوات الاحتلال لإقامة الشعائر التلمودية بالأقصى تُنذر بحرب دينية

مخابرات الاحتلال تواصل اعتقال جمال العيسة بدون تهمة

مخابرات الاحتلال تواصل اعتقال جمال العيسة بدون تهمة

قمة الشباب 2019: حوار أكثر مستقبل أفضل

قمة الشباب 2019: حوار أكثر مستقبل أفضل

منوعات

&#34;حماة&#34; آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

"حماة" آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

&#34;مي العيدان&#34; تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

"مي العيدان" تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

فنانة مغربية تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

ريم عبدالله توضح سبب تغير ملامحها بعد اتهامها الصريح بالعبث بجمالها الطبيعي

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

حماقي يكسر قواعد &#34;ذا فويس&#34; وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

حماقي يكسر قواعد "ذا فويس" وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: &#34;غرامي هالضحكة&#34;

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "غرامي هالضحكة"

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

عربي

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها

فتح صناديق الاقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

فتح صناديق الاقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

&#34;السعودية&#34; تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا

"السعودية" تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا