ماذا حصل بالضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس؟

قالت قناة (الجديد) اللبنانية: إنه تم رصد طائرة تجسس معادية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، في بادئ الأمر، لكن بعد ذلك، اختفت عن الأنظار مع سماع أصوات واضحة للطائرة المسيرة، فوق تلك المنطقة.



وأوضحت القناة، أن الجيش اللبناني، انتشر على أسطح المباني المجاورة للمكان للتعامل مع أي هدف معادٍ وسط ترقب وحذر شديد في المنطقة، خصوصاً أن المكان الذي رصدت فيه الطائرة هو المكان ذاته لمكان إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين من قبل.







رام الله - دنيا الوطن