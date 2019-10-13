النضال الشعبي تُثمّن قرار وقف استيراد العجول وتَرفض التهديدات الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية، إلى الاستمرار بقرارها وقف استيراد العجول من الاحتلال، معتبرة تهديدات حكومة الاحتلال بـ (العواقب الوخيمة) التي ستترتب على هذا القرار، بأنها تندرج في إطار سياسة فرض الأمر الواقع.



وتابعت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" القرار يندرج في إطار خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، ويعبر عن الرؤية الوطنية تجاه ذلك.



وأشارت الجبهة، إلى أن دعم المنتوجات الوطنية الفلسطينية، ومقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، يجب أن تكون خطة عملية واضحة.



وثمنت الجبهة موقف الحكومة الفلسطينية، سواء باتجاه وقف استيراد العجول، أووقف التحويلات الطيبة، مشددة على رفض كافة التهديدات الإسرائيلية.