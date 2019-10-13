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مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات خمس مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية مردا، شمال سلفيت.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات المستوطنين تسللوا إلى القرية فجراً، وأعطبوا إطارات المركبات، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل، وعدداً من مركبات المواطنين.

من جهته، ذكر محافظ سلفيت، عبد الله كميل: أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بالتواطؤ مع المستوطنين، لخلق حالة من الرعب لدى المواطنين، بهدف توسيع دائرة الاستيطان في المنطقة.

وشدد كميل على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية السلمية، والتنبه من خلال لجان الحماية والحراسة، التي تعمل على مدار الساعة، لمنع الاحتلال من الوصول إلى مراده.

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