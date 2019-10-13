قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية، فقد اعتقلت، فجر اليوم الأحد، 15 مواطناً من القدس والخليل وطولكرم بينهم فتاة.



وتركزت حملة الاعتقالات في العيساوية شرق القدس، حيث طالت كلاً من: آدم شفيق عبيد، خالد وليد عبيد، محمد مروان عبيد، ضياء أيمن عبيد، حاتم حسن زمرد، خالد مصطفى، نديم الصفدي، محمد إبراهيم درويش، فارس الزعتري، علي حمدان، ومعتصم حمزة عبيد.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل، اعتقلت الفتاة مريم مناصرة، ووالدها يحيى مناصرة، بعد اقتحام منزلهم في منطقة بني نعيم شرقا.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، زاهر عامر بركات، ويزن تيسير عبد الدايم من عنبتا شرق طولكرم.



ومن جهة متصلة، أصيب عشرات الشبان بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات، أعقبت اقتحام قوات الاحتلال لحي الطيرة بمدينة رام الله.



وداهمت قوات الاحتلال، منزل والدة الأسير سامر عربيد، وعاثت خراباً بمحتوياته.