عاجل

  • مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

  • فتح مكاتب الاقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

مباشر | افتتاح مراكز الاقتراع بثاني انتخابات رئاسية بتونس

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تُعلّق على العملية العسكرية التركية بشمال سوريا

الجهاد الإسلامي تُعلّق على العملية العسكرية التركية بشمال سوريا
حركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى وقف الاشتباكات ونزف الدم على أرض سوريا الشقيقة، مطالبة بتوحيد كافة طاقات الأمة نحو تحرير فلسطين، واستعادتها من براثن الاحتلال "الصهيوني".

ودعت الحركة الحكومة التركية إلى وقف تحركاتها العسكرية على الأرض السورية، وفق ما نقل موقع (فلسطين اليوم).

كما دعت الحركة في بيان رسمي اليوم الأحد، تركيا إلى الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، والتي حكمت العلاقات السورية- التركية، وشددت على حماية الأرض العربية السورية من محاولات الإدارة الأمريكية لتقسيمها خدمة لتمرير مشاريع تفتيت المنطقة، وتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر بيان الحركة، أن الحوار هو الطريق الأسلم لقطع دابر الفتنة والحفاظ على وحدة موقف عربي وإسلامي من كافة قضايا الأمة وحفظ مقدراتها ووجهتها الصحيحة.

وقالت الحركة: "إن ما يحدث على الأراضي السورية، يجب أن يكون دافعاً للجميع لوقف نزيف دماء أبناء الأمة العربية والإسلامية كافة، والمحافظة على وحدة الأراضي العربية السورية واستعادة وحدة الموقف العربي، الذي كان يعمل بطريقة انتقائية مغمضاً عينيه منذ فترة طويلة عن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وجددت حركة الجهاد الإسلامي، دعوتها للعرب أن تكون المهمة الحالية لجامعة الدول العربية هذه المرة شاملة لتصبح مدخلاً لتبني دور جدي وحقيقي، يشمل مواجهة "الكيان الصهيوني" ويصون حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، ويضمن التصدي لمحاولة تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة قرارات حكومة نتنياهو، وتهديدها بضم أرض الضفة الغربية والأغوار، لما يسمى بسيادة "الكيان الصهيوني" عليها، وفق البيان.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قفين: عقد راية الصلح بين عائلتي الخصيب والهرشة بقضية مقتل (بلال هرشه)

قفين: عقد راية الصلح بين عائلتي الخصيب والهرشة بقضية مقتل (بلال هرشه)

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل الأسير سامر عربيد ومواجهات مع شبان برام الله

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل الأسير سامر عربيد ومواجهات مع شبان برام الله

عدالة الأتيرة: مستوطن إسرائيلي هرّب نفايات لإحراقها في الخليل

عدالة الأتيرة: مستوطن إسرائيلي هرّب نفايات لإحراقها في الخليل

بالأسماء.. جامعة الأزهر تعتمد مجلسها الجديد برئاسة &#34;أحمد التيان&#34;

بالأسماء.. جامعة الأزهر تعتمد مجلسها الجديد برئاسة "أحمد التيان"

وسط مخاوف بتناقص أعدادهم مُجددًا.. فلسطين بلد المسيح بلا مسيحيين

وسط مخاوف بتناقص أعدادهم مُجددًا.. فلسطين بلد المسيح بلا مسيحيين

عبد العال يرد على دغمش ودياب: يشترون مني إطارات السيارات ويتهمونني بالاحتكار

عبد العال يرد على دغمش ودياب: يشترون مني إطارات السيارات ويتهمونني بالاحتكار

أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأحد

أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قفين: عقد راية الصلح بين عائلتي الخصيب والهرشة بقضية مقتل (بلال هرشه)

قفين: عقد راية الصلح بين عائلتي الخصيب والهرشة بقضية مقتل (بلال هرشه)

الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أول رد من الحكومة على التهديدات الإسرائيلية بشأن وقف استيراد المنتجات الزراعية

أول رد من الحكومة على التهديدات الإسرائيلية بشأن وقف استيراد المنتجات الزراعية

وزير الحكم المحلي يزور سبع هيئات محلية في محافظة جنين

وزير الحكم المحلي يزور سبع هيئات محلية في محافظة جنين

الدفاع المدني يخمد حريقا طال 20 شجرة زيتون في جنين

الدفاع المدني يخمد حريقا طال 20 شجرة زيتون في جنين

بالصور: توقيع كتاب &#34;التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته بالمجتمع الفلسطيني&#34; للمفكر الصوراني

بالصور: توقيع كتاب "التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته بالمجتمع الفلسطيني" للمفكر الصوراني

شركات إطارات السيارات بغزة تتخذ قرارًا موحدًا بالإضراب عن العمل

شركات إطارات السيارات بغزة تتخذ قرارًا موحدًا بالإضراب عن العمل

منوعات

شاهد: ورد الخال تفجر مفاجأة وتعترف بخيانتها لزوجها السابق

شاهد: ورد الخال تفجر مفاجأة وتعترف بخيانتها لزوجها السابق

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: &#34;غرامي هالضحكة&#34;

شاهد: سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "غرامي هالضحكة"

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج

سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

إيمي طلعت زكريا تكشف عن الطلب الأخير من والدها لها قبل وفاته وتعده بتنفيذه

إيمي طلعت زكريا تكشف عن الطلب الأخير من والدها لها قبل وفاته وتعده بتنفيذه

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

جمل كاد يقتل شاروخان

جمل كاد يقتل شاروخان

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ&#34;لوك&#34; غير مألوف

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ"لوك" غير مألوف

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: &#34;مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب&#34;

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: "مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب"

عربي

&#34;السعودية&#34; تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا

"السعودية" تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا

هيئة الانتخابات التونسية: لا خروق للصمت الانتخابي والإقبال ضعيف على التصويت بالخارج

هيئة الانتخابات التونسية: لا خروق للصمت الانتخابي والإقبال ضعيف على التصويت بالخارج

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف سوري بسبب العملية العسكرية التركية

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف سوري بسبب العملية العسكرية التركية

قطر تبني قرية بمليوني دولار لـ (400) أسرة من نازحي سوريا

قطر تبني قرية بمليوني دولار لـ (400) أسرة من نازحي سوريا