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شؤون فلسطينية

قفين: عقد راية الصلح بين عائلتي الخصيب والهرشة بقضية مقتل (بلال هرشه)

قفين: عقد راية الصلح بين عائلتي الخصيب والهرشة بقضية مقتل (بلال هرشه)
طولكرم - دنيا الوطن
تم في بلدة قفين، وتحت رعاية محافظ طولكرم، عصام أبو بكر وبمشاركته عقد راية الصلح، ما بين عائلتي الخصيب والهرشهة في قضية مقتل المرحوم بلال محمد كامل هرشة.

جاء ذلك، بحضور قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز، ومدير شرطة طولكرم العقيد موسى يدك، وممثلي المؤسسة الأمنية، ودائرة السلم الأهلي بالمحافظة، ورئيس لجنة الإصلاح المركزية بطولكرم، أبو عاطف الشافعي، وأعضاء اللجنة، وكل من فخري تركمان، والدكتور عمر إستيتة من لجنة الإصلاح في محافظة جنين، وأمين سر حركة فتح بطولكرم حمدان إسعيفان، وأعضاء لجنة الإقليم، وممثلي الفصائل، ورئيس بلدية قفين، سعيد هرشة، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وإبراهيم أبو حسيب، رئيس الغرفة التجارية، ووجهاء منطقة الشعراوية، وعائلات بلدة قفين وممثلي المؤسسات وفعاليات البلدة، وعائلاتها. 

ونقل أبو بكر، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" مباركة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إتمام هذا الصلح، وتأكيده الدائم والمستمر للحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمني والاقتصادي، مستذكراً توصيات الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار) إبان الانتفاضة  الأولى باتجاه إصلاح ذات البين، وتوثيق العلاقة مع وجهاء الخير ورجال الإصلاح، مطلقاً عليهم اسم أخياركم في فلسطين، مترحماً على أرواح الشهداء، مبرقاً التحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال. 

وأشار أبو بكر إلى تعليمات رئيس الحكومة د. محمد اشتية بحفظ أمن المواطنين، ومعالجة قضاياهم، ودعم صمودهم في مواجهة عدوان الاحتلال المستمر والمتواصل على أبناء شعبنا في كل مكان. 

وتابع أبو بكر قائلاً: "هذا الحشد العظيم، لم يأت فقط من أجل الصلح، بل جميعهم تواقون لإنهاء كافة القضايا، وهنا أشكر كل من وقف أمام الحق، حيث أن عائلة الخصيب وقفت أمام الحق، والشكر العظيم لعائلة الهرشة التي قبلت حقناً للدماء، ومن أجل أن تعيش قفين حياةً آمنة، كما نترحم على روح رئيس لجنة الإصلاح المركزية السابق أبا الرائد الشافعي، والذي أخذ العطوة بهذه القضية، والشكر موصول  لمحافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، الذي كان على اتصال دائم لتحقيق الصلح، ونشكر أبا عاطف الشافعي على مواصلة العمل، وعلي عودة، وجميل مهنا، وأبو علي الخولي، وإبراهيم أبو حسيب، والمؤسسة الأمنية، ورجال الأمن، وكل من عمل لأجل حقن الدماء وعقد راية الصلح". 

وشدد إسعيفان في كلمة له باسم حركة فتح على أهمية حماية النسيج الاجتماعي والحفاظ عليه، مشيداً بكل ما بذله المحافظ أبو بكر، ولجنة الإصلاح ورجال الخير، والمؤسسة الأمنية، وعائلات قفين، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح.  

وأشار أبو عاطف الشافعي إلى عقد راية الصلح ما بين عائلتي الهرشة والخصيب، منوهاً إلى أن المرحوم بلال هرشة قد قتل مظلوماً، مؤكداً على حق أولياء الدم بطلب الدية المغلظة، معلناً باسم المحافظ أبو بكر والجاهة الموافقة على شروط عائلة الهرشة لتوقيع اتفاق الصلح. 

من جانبه، أعلن سامر هرشة أبو محمود في كلمة له باسم عمه أبو نشأت الهرشة وعائلة الهرشة عن قبول العائلة توقيع اتفاق الصلح وفق الشروط التي تضمنها الاتفاق والتي تضمنها صك الصلح، معبراً عن شكره للمحافظ أبو بكر، والمؤسسة الأمنية، ولجنة الإصلاح المركزية، وأهالي قفين ومؤسساتها، وكل من بذل جهداً في هذه القضية. 

وألقى رفقي خصيب كلمة باسم عائلة الخصيب طلب فيها الصفح والمسامحة، مشدداً على استنكار العائلة للحادث المؤسف منذ اليوم الأول لوقوع هذه الجريمة، مثنياً على جهود المحافظ أبو بكر ولجنة الإصلاح، وكل من بذل وسعى في الخير وإصلاح ذات البين. 

وتحدث رئيس بلدية قفين سعيد هرشة في بداية اللقاء، مثنياً على الجهود المبذولة لإتمام عقد راية الصلح، موجهاً التحية لذوي المرحوم بلال كامل هرشة على أخلاقهم العالية وقبولهم الصلح، مثنياً على جهود المحافظ أبو بكر والمؤسسة الأمنية ولجنة الإصلاح، وكل من عمل وقدم جهداً لتحقيق هذا الأمر.

وفي الختام قرأ جميل مهنا صك الصلح، وما تضمنه من بنود لإتمام راية الصلح ما بين عائلتي الهرشه والخصيب.

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