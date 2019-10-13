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(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا

(قسد) تُعلن مقتل 75 جندياً تركياً وتدمير دبابات برأس العين بسوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، الأحد، عن قتلها لـ 75 جندياً تركياً وتدمير سبع دبابات في رأس العين، وذلك وفقاً لوكالة (الفرات) التابعة لها.

وأوضحت الوكالة، أن 19 جندياً تركياً، جرحوا خلال الهجمات، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها الكاملة على مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، حيث نفت مصادر كردية مزاعم الأتراك حول السيطرة على المدينة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا، أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية، ومسلحو تنظيم الدولة، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

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