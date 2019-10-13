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السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها

السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية بأراضيها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السعودية: إن التعزيزات العسكرية الأمريكية هدفها صون الأمن الإقليمي، ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الوكالة، وفق مصدر لم تسمه، أنه "إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة؛ لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي".

وأضافت الوكالة: "الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي، وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال".

وأشارت إلى أن "المملكة ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين".

وأكدت البنتاغون، نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي في المملكة العربية السعودية، في إطار رد الفعل على قصف المنشآت النفطية في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي.

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