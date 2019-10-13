شاهد: الاحتلال يقتحم منزل الأسير سامر عربيد ومواجهات مع شبان برام الله

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، على اقتحام منزل الأسير سامر عربيد بمدينة رام الله، ومنزل القيادي في الجبهة الشعبية، وليد حناتشة.





واعتقل جيش الاحتلال أحد عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال فجراً خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي الطيرة في مدينة رام الله.













كما اندلعت مواجهات في بلدة سردا، حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة خلال انسحاب جيش الاحتلال من المدينة، ما أدى إلى إصابة جندي في جيش الاحتلال في وجهه.

رام الله - دنيا الوطن