عدالة الأتيرة: مستوطن إسرائيلي هرب نفايات لإحراقها في الخليل

عدالة الأتيرة

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خاص دنيا الوطن

أكدت رئيس سلطة جودة البيئة، عدالة الأتيرة، أن مستوطنًا إسرائيليًا، عمد خلال الفترة الماضية، على تهريب نفايات إلكترونية وكهربائية، بهدف إحراقها بمنطقة جنوب الخليل.



وقال الأتيرة لـ"دنيا الوطن": إن هذا المستوطن عمل على ذلك أمام أعين الإدارة المدنية، والجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم معرفة اسم هذا المستوطن، وسيتم ملاحقته خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت أن المستوطن الإسرائيلي، استغل بعض المتعاونين، والخارجين عن القانون، من أجل تهريب تلك النفايات ومن ثم حرقها، لافتة إلى أنه من المعروف بأن حرق أسلاك الكهرباء على سبيل المثال، يصدر روائح سامة، تؤثر على البيئة والهواء والمياه، وكذلك التربة.



وأشارت إلى أن هنالك مبادرات عديدة عقدت من عدة مؤسسات بما فيها سلطة جودة البيئة، نجحت بهدف حماية البيئة من الكوارث، ومنها وقف ظاهرة احراق النفايات الالكترونية والكهربائية، حيث كان مواطنون يعملون في هذه المهنة بهدف الحصول على الأموال.



وأكدت الأتيرة، أنه تم ملاحقة العديد من الأشخاص الذين يمتهنون هذه المهنة ووقفهم وفق القانون.