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بالأسماء.. جامعة الأزهر تعتمد مجلسها الجديد برئاسة "أحمد التيان"

بالأسماء.. جامعة الأزهر تعتمد مجلسها الجديد برئاسة "أحمد التيان"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت جامعة الأزهر في غزة: إن مجلس الأمناء اتخذ قراره رقم  (49/ج/2019/12) في جلسته رقم (12/2019) بتاريخ 12/10/2019؛ باعتماد تنسيب تشكيل مجلس الجامعة المرفوع من الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة اعتباراً من تاريخه وحتى 31/8/2021.

وحسب الجامعة، فقد جاء تشكيل مجلس الجامعة، على النحو التالي: 
 
1. أ.د. عمر خضر عبد السلام ميلاد: نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية 

2. د. مازن سليمان سالم حمادة: نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية

3. د. سهيل انطون جورج المدبك: قائم بأعمال عميد كلية الطب البشري

4. د. حازم عدنان خضر ميلاد: قائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان

5. د. محمود حسين محمود طالب: قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة

6. د. مازن رياض علي أبو عمرو: عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

7. د. خالد محمود علي أبو شاب: عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

8. أ.د. عطا عبد القادر أحمد أبو هاني: عميد كلية العلوم

9. د. عبد الرازق عبد الله محمد سلامة: قائم بأعمال عميد كلية الزراعة الطب البيطري

10: د. زهير ابراهيم عبد الله المصري: قائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية

11. د. أسامة سعيد عبد الفتاح حمدونة: عميد كلية التربية

12: د. سمير مصطفى عبود أبو مدللة: عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

13: د. عبد الله خليل حسين الفرا: عميد كلية الحقوق

14: أ.د. مازن مصباح محمود صباح: عميد كلية الشريعة

14: أ.د. حسن سالم محمود عاشور: عميد التخطيط والجودة

16: أ.د. أسامة هاشم حامد حجازي: عميد الدراسات العليا

17: أ.د. حسين محمد حسين الهنداوي: عميد البحث العلمي

18: أ.د. منصور نصر علي اللوح: عميد القبول والتسجيل

19: د. عبد ربه عبد القادر حسن العنزي: قائم بأعمال عميد شئون الطلبة

وأضاف مجلس الأمناء: نتمنى لرئيس الجامعة ومجلسها الجديد التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه خير الجامعة و تقدمها وارتقائها، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الجامعة السابق لجهودهم المتميزة".

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