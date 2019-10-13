بالأسماء.. جامعة الأزهر تعتمد مجلسها الجديد برئاسة "أحمد التيان"

قالت جامعة الأزهر في غزة: إن مجلس الأمناء اتخذ قراره رقم (49/ج/2019/12) في جلسته رقم (12/2019) بتاريخ 12/10/2019؛ باعتماد تنسيب تشكيل مجلس الجامعة المرفوع من الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة اعتباراً من تاريخه وحتى 31/8/2021.





وحسب الجامعة، فقد جاء تشكيل مجلس الجامعة، على النحو التالي:

1. أ.د. عمر خضر عبد السلام ميلاد: نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية



2. د. مازن سليمان سالم حمادة: نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية



3. د. سهيل انطون جورج المدبك: قائم بأعمال عميد كلية الطب البشري



4. د. حازم عدنان خضر ميلاد: قائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان



5. د. محمود حسين محمود طالب: قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة



6. د. مازن رياض علي أبو عمرو: عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات



7. د. خالد محمود علي أبو شاب: عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية



8. أ.د. عطا عبد القادر أحمد أبو هاني: عميد كلية العلوم



9. د. عبد الرازق عبد الله محمد سلامة: قائم بأعمال عميد كلية الزراعة الطب البيطري



10: د. زهير ابراهيم عبد الله المصري: قائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية



11. د. أسامة سعيد عبد الفتاح حمدونة: عميد كلية التربية



12: د. سمير مصطفى عبود أبو مدللة: عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية



13: د. عبد الله خليل حسين الفرا: عميد كلية الحقوق



14: أ.د. مازن مصباح محمود صباح: عميد كلية الشريعة



14: أ.د. حسن سالم محمود عاشور: عميد التخطيط والجودة



16: أ.د. أسامة هاشم حامد حجازي: عميد الدراسات العليا



17: أ.د. حسين محمد حسين الهنداوي: عميد البحث العلمي



18: أ.د. منصور نصر علي اللوح: عميد القبول والتسجيل



19: د. عبد ربه عبد القادر حسن العنزي: قائم بأعمال عميد شئون الطلبة



وأضاف مجلس الأمناء: نتمنى لرئيس الجامعة ومجلسها الجديد التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه خير الجامعة و تقدمها وارتقائها، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الجامعة السابق لجهودهم المتميزة".



رام الله - دنيا الوطن