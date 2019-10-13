أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأحد



الدينار الاردني مقابل: 4.95 شيكل.



اليورو الاوروبي مقابل: 3.86 شيكل.



الجنيه المصري مقابل:0.21 شيكل.





رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد، كما يأتي:الدولار الامريكي مقابل: 3.51 شيكل.