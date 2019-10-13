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أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأحد

أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد، كما يأتي:

الدولار الامريكي مقابل: 3.51 شيكل.

الدينار الاردني مقابل: 4.95 شيكل.

اليورو الاوروبي مقابل: 3.86 شيكل.

الجنيه المصري مقابل:0.21 شيكل.

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