عربي

"السعودية" تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا

"السعودية" تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية بإطار العمل المشترك مع أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (العربية) عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله: بأنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ، تقرر استقبال تعزيزات
إضافية للقوات والمعدات الدفاعية.

وأوضح المصدر في بيان: أن ذلك يأتي في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأضاف المصدر: أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين، وفق ما نقلت قناة (العربية).

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