وزارة الدفاع التركية تُعلن السيطرة على "رأس العين"

الجيش التركي - ارشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السيطرة على مدينة "رأس العين" السورية شرق نهر الفرات، في إطار عملية "نبع السلام".



وقالت الوزارة في بيان نشرته الوزارة، السبت: إنه تمت السيطرة على مدينة "رأس العين" شرق الفرات "نتيجة العمليات الناجحة المستمرة في إطار عملية نبع السلام".



وأطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، يوم الأربعاء، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بسبب ما يقول إنه تطهير من تنظيمات إرهابية، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، كما نقلت وكالة (الأناضول).