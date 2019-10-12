الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع





ليلة الأحد الإثنين، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق إلى حار نسبي والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الإثنين، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الثلاثاء، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنولبة شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:



1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-22 34-24 33-23 بيت لحم 31-22 34-24 33-23 رام الله والبيرة 30-21 33-23 32-22 طولكرم 33-22 36-25 35-24 نابلس 33-22 36-24 35-23 قلقيلية 33-22 36-25 35-24 جنين 35-22 38-24 37-23 سلفيت 31-22 34-24 33-23 طوباس 35-22 38-24 37-23 روابي 32-20 34-23 33-22 الخليل 31-22 34-24 33-23 غزه 31-22 34-24 33-24 أريحا 39-25 42-27 41-26 خانيونس 31-22 34-24 33-24 الأغوار الشمالية 37-23 40-25 39-24 رفح 32-21 35-23 34-23

2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو يوم الأحد حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمسة إلى ست درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.