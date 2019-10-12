أول رد من الحكومة على التهديدات الإسرائيلية بشأن وقف استيراد المنتجات الزراعية





وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم في تصريح صحفي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تابعت الحكومة التهديدات الإسرائيلية بـ(العواقب الوخيمة) التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، رداً على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.





وأضاف: "تابعت الحكومة مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل أمس مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظراً لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل، مثلما تابعت الحكومة قبل ذلك احتجاج إدارة مستشفى هداسا على قرارها وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية".





وأكد ملحم أن الحكومة إذ ترفض تلك التهديدات، وتعتبرها استمراراً لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، فإنها تؤكد تمسّكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي.





وشدّد على أنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنردّت الحكومة الفلسطينية، مساء السبت، على التهديدات الإسرائيلية للسلطة، على خلفية استمرار وقف استيراد الأبقار والعجول.