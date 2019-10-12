فرنسا تعلّق تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان اليوم السبت، أن "فرنسا قررت تعليق أي مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا".



وأوضحت الوزارتان في بيان: أن "مفعول هذا القرار فوري"، لافتتين إلى أن "مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد"، كما نقل راديو (مونت كارلو).