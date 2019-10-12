وزير الحكم المحلي يزور سبع هيئات محلية في محافظة جنين





كما ناقش مشاكل تنفيذ مشروع شارع حيفا التي تشرف عليه وزارة الاشغال والمخاطر الناتجة عن وضعه الحالي، مؤكدا على متابعة الموضوع مع وزارة الاشغال ومجلس الوزراء للإسراع في تنفيذه، وعمل دراسة لكل ما يلزمه بعد التنفيذ للحد من الاخطار الذي الناتجة عنه، وافتتح مشروع تأهيل الطرق الداخلية في بلدة برقين.



ورافق الوزير في الزيارة مدير عام المشاريع عمر شرقية ومدير عام حكم محلي جنين راغب أبو دياك وطاقم من الوزارة والمديرية.











رام الله - دنيا الوطنزار وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح وطاقم من الوزارة عدداً من الهيئات المحلية في محافظة جنين للاطلاع على أوضاعها على أرض الواقع وايجاد الحلول للتحديات التي تواجههم.تأتي هذه الزيارة استكمالا للزيارات والجولات التي يقوم بها الصالح عل الهيئات المحلية في كل المحافظات، انسجاما مع توجهات الحكومة في التواجد في الميدان مع المواطنين لتلمس همومهم واحتياجاتهم، ويطلع من خلالها على واقع وأولويات الهيئات المحلية وتحدياتها ويناقش معهم حلولها.وأكد الصالح في لقاءاته مع رؤساء وأعضاء واهالي كل من برقين، كفر ذان، اليامون، السيلة الحارثية، تعنك، عانين، وزبوبا، على إصرار الوزارة على تمكين الهيئات المحلية ورفع قدراتها ومساعدتها في مواجهة تحدياتها، وتوفير المشاريع لها بالإمكانيات المتوفرة رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة حاليا، وطالب الهيئات باستغلال مواردها بشكل جيد لتخطي هذه الازمة.وأوضح الصالح أن الأولويات حاليا للمناطق المهمشة والمهددة والمحاذية للاستيطان والجدار، لتعزيز صمود المواطنين في ارضهم ومواجهة ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.وناقش الصالح وطواقم الوزارة مع المجالس والأهالي في الهيئات التي تم زيارتها الاحتياجات التي تخص كل منهم، وتركزت معظمها في مشاريع البنية التحتية والمخططات الهيكلية والمشاريع التنموية.