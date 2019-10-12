الدفاع المدني يخمد حريقا طال 20 شجرة زيتون في جنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء اليوم السبت، حريقا طال 20 شجرة زيتون في ضاحية صباح الخير بمدينة جنين.



وذكر الدفاع المدني، أن طواقمه في مركزي جنين ومرج بن عامر عملت على إخماد الحريق الذي بدأ بأعشاب وامتد للأشجار، وعملت على حماية المزارع والبركسات المجاورة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).