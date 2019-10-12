شركات إطارات السيارات بغزة تتخذ قرارًا موحدًا بالإضراب عن العمل





وقال محمود دغمش: إن شركات الإطارات بغزة، قررت الإضراب عن العمل، غدًا الأحد، بكافة فروع شركات دغمش، ودياب، وبارود، وأبو علبة، وعويضة، والدهشان، والأشرم، وكحلوت، وحمودة، والبيطار.





وأوضح دغمش، أن الشركات قررت بشكل موحد اتخاذ قرار الإضراب، غدًا الأحد، على أن يتم لاحقًا، تحديد شكل الفعاليات التالية.





وتتهم هذه الشركات، شركة أبو عبيدة عبد العال، باحتكار بيع وشراء إطارات السيارات، من خلال صفقة مع شركة أبناء سيناء المصرية، الأمر الذي نفته الشركة، وكذلك عبد العال ذاته، عبر "دنيا الوطن".





واليوم، قالت وزارة الاقتصاد بغزة: إنها ترفض احتكار أي سلعة بما في ذلك اطارات السيارات، لافتة في تصريح لـ"دنيا الوطن" إلى أنها ترفض إغلاق الشركات أبوابها ووقف العمل.

خاص دنيا الوطن-صلاح سكيكقررت شركات تجارة إطارات السيارات في قطاع غزة، الاستمرار في فعالياتها الرافضة، لما تعتبره احتكار شركة أبو عبيدة عبد العال، لشراء الإطارات من شركة أبناء سيناء المصرية.