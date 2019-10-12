على خلفية وقف استيراد الأبقار.. إسرائيل تُهدد السلطة الفلسطينية بـ"عواقب وخيمة"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت: إن إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية، بعواقب وخيمة، في حال استمرت بوقف استيراد الأبقار.









ووفق القناة، فإن إسرائيل، ستُقدم في المدى القريب، على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.





وأضاف أبو ركن: "لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي

نوع للمنتوجات الإسرائيلية نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين.





وتابع: فبعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور إلى سابقتها سينتج عنه عدم السماح بإدخال جزء ملموس من المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل".





وكانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أسابيع وقف استيراد العجول من إسرائيل، ضمن استراتيجيتها بدء الانفكاك الاقتصادي.

رام الله - دنيا الوطنوأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أن منسق أعمال الحكومة في مناطق السلطة، الجنرال كميل أبو ركن، أبلغ مسؤولين في السلطة الفلسطينية، أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية، فإنه سيترتب على ذلك عواقب وخيمة.